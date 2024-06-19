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Ткачак о 2 голах «Эдмонтона» в меньшинстве на старте 4-й и 5-й игр финала: «Это просто неприемлемо. «Флорида» должна начинать лучше»

«Пантерс» уступили «Эдмонтону» в пятой игре финальной серии Кубка Стэнли (3:5, 3-2).  «Ойлерс» открыли счет на 5:30, отличившись в меньшинстве.

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