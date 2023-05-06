Военное обозрение

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Командир центра специальных операций ВМС США досрочно снят с должности в связи с гибелью военнослужащего

Командир центра специальных операций ВМС США досрочно снят с должности в связи с гибелью военнослужащего

Командир одного из элитных формирований ВМС США, получивший выговор за смерть кандидата в группу SEAL в прошлом году, был досрочно снят с должности.

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