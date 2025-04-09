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Царьград

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Дефицит бюджета РФ за январь-февраль 2025 года достиг 3,8 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ за январь-февраль 2025 года достиг 3,8 трлн рублей

Консолидированный бюджет России за январь-февраль 2025 года исполнен с дефицитом в 3,8 трлн рублей. Сравнимые цифры прошлого года значительно ниже - 412,3 млрд рублей.

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