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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака рассказала, думала ли окончательно уйти из тенниса

В первом матче после декрета японка сыграет с Тамарой Корпач в первом круге в Брисбене. «Да, сразу после Олимпиады в Токио я где-то месяц об этом думала.

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