В рамках акции «Каникулы с общественным советом» полицейские и общественники Коми провели для школьников квест о вреде наркотиков

Сотрудники и общественники УМВД России по городу Сыктывкару организовали для ребят детского лагеря профилактическое мероприятие, направленное на воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни, негативного отношения к наркотикам.
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