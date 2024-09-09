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В Норвегии проведены первые испытания гиперлупа

В Норвегии проведены первые испытания гиперлупа

Развитие новой формы общественного транспорта, заключающейся в капсуле, движущиеся под действием магнитных полей по максимально разгерметизированным трубам, достигло значительных успехов на севере королевства Нидерланды.

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