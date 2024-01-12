Он напомнил, что сотрудники прокуратуры продолжали выполнять свои обязанности даже в годы блокады. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником, который отмечается 12 января.
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