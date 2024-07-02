Украинский дипломат: Эпоха Макрона заканчивается. Нас ограничат в поставках ракет

Если во втором туре парламентских выборов во Франции партия «Национальное объединение» наберет достаточное для формирования правительства количество мандатов, то это обернется урезанием военной помощи Украине.
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