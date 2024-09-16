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Shot сообщил о серии взрывов в небе над Белгородом и работе ПВО

Shot сообщил о серии взрывов в небе над Белгородом и работе ПВО

В небе над Белгородом произошла серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что сирены завыли именно в тот момент, когда он хотел записать утреннее обращение к гражданам.

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