Shot сообщил о серии взрывов в небе над Белгородом и работе ПВО

В небе над Белгородом произошла серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что сирены завыли именно в тот момент, когда он хотел записать утреннее обращение к гражданам.