The Guardian: Глава МИД Великобритании не сумел убедить Трампа разблокировать выделение помощи Украине

Находящийся с официальным визитом в Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон накануне встретился с экс-президентом США и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
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