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Сильный удар по месту подготовки ВСУ: диверсантов- подводников курировали британцы

Сильный удар по месту подготовки ВСУ: диверсантов- подводников курировали британцы

Работу центра курировали британцы. Другие подробности атаки пока неизвестны. Ранее писали: Взрывы, паника! Ребенка пытались ночью вывезти из зоны атаки: подробности ночной трагедии в Приморско-АхтарскеДальше из соцсетей известно, что люди услышали взрывы.

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