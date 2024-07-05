Сильный удар по месту подготовки ВСУ: диверсантов- подводников курировали британцы

Работу центра курировали британцы. Другие подробности атаки пока неизвестны. Ранее писали: Взрывы, паника! Ребенка пытались ночью вывезти из зоны атаки: подробности ночной трагедии в Приморско-АхтарскеДальше из соцсетей известно, что люди услышали взрывы.