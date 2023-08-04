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Уход лидера и смена идеологии в России: какие судьбоносные даты ждут нас согласно прогнозу астролога Светланы Драган

Уход лидера и смена идеологии в России: какие судьбоносные даты ждут нас согласно прогнозу астролога Светланы Драган

Уход лидера и смена идеологии в России: какие судьбоносные даты ждут нас согласно прогнозу астролога Светланы Драган Ксения КсеновскаяПопулярный астролог Светлана Драган славится своими необычными прогнозами, которые зачастую оказываются правдой.

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