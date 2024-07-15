Про-бандеровская страничка соцсетей террориста Томаса Мэтью Крукса, покушавшегося на Трампа

Владимир Малышев. Новый Освальд промахнулсяВ США началась охота на кандидата в президенты Дональда ТрампаПокушение совершено в США на экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа, когда он выступал на предвыборном митинге в городе Батлере, штат Пенсильвания.