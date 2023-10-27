Связь на границе: "Ростелеком" провел 4G до пограничной зоны с КНР в Приморье

"Ростелеком" установил еще две базовые станции в Приморском крае: в селе Николо-Львовское, расположенном в 10 км от границы с КНР, а также в поселении Линевичи Уссурийского городского округа.
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