В Москву по приглашению главы Минобороны России прибудет группа сирийских школьников

Участниками поездки станут 46 сирийских школьников в возрасте от 10 до 16 лет из провинций Дамаск, Хомс, Хама, Деръа, Эс-Сувейда, Тартус и Латакия, изучающих у себя на родине русский язык.
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