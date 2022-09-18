Почему в прошлом люди "выглядели старше"?

Студенческая вечеринка в начале 1970-х Если вы когда-нибудь просматривали старые фотоальбомы своих родственников, когда они были молодыми, или смотрели старые телепередачи, то, возможно, вам приходила в голову такая мысль: какого черта эти подростки выглядят так, будто они повязаны ипотекой и озабочены маленькой пенсией по дороге на обследование простаты в районную поликлинику? Конечно, отчасти это предвзятость выборки (может кто-то и удивится, но не все стареют одинаково быстро), но есть ли доля правды в этой идее? Можно сказать, что да.