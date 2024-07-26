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Сегодня электричество отключают лишь в Астрахани и двух поселках

Сегодня электричество отключают лишь в Астрахани и двух поселках

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В пятницу, 26 июля, плановые отключения электричества коснутся только трех населенных пунктов – Астрахани и поселков Нижний Баскунчак (Ахтубинсий район) и Ильинка (Икрянинский район): Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 10 часов.

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