"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер© AP Photo / Evan Vucci Вчера 51K прочитали Зрители американского телеканала Fox высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти 30 лет назад коллегой.