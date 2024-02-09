"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер© AP Photo / Evan Vucci Вчера 51K прочитали Зрители американского телеканала Fox высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти 30 лет назад коллегой.
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