МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ливень
    Ничего нового Темнейший не сказал. Это всё мы и так знаем.А вот для нерусей да открытие... нужно залепить Большую Эле...Такого никогда не...
  • Дмитрий Фактурович
    Проверить российское оружие на пиндосовских кораблях.Хуситы раздевают ...
  • Boris Borisov
    Мне кажется пришибленность западного  истэблишьмента от малоинформативного  , вялого интерьвью нашего Президента -сил...Такого никогда не...

"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев

"Верните Псаки": пресс-секретарь Байдена довела американцев

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер© AP Photo / Evan Vucci Вчера 51K прочитали Зрители американского телеканала Fox высмеяли пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти 30 лет назад коллегой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АШ
Андрей Шурканцев
Механик США Байден https://youtu.be/VLafaO_zlmA
Сумасшедший,что возьмешь.
YouTube
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх