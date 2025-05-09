NYT: Трамп хочет повысить налоги для богатых

www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, повысит налоги для богатых граждан, чей годовой доход превышает 2,5 миллиона долларов, до 39,6%.
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