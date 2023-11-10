Мы дальше играем в советский интернационализм или начинаем думать о национальных интересах и своих людях

Автор путает настоящих правоверных с откровенной МРАЗЬЮ, прикрывающейся именем Его. Такое быдло мигрантское малограмотное надо гнать в шею. Они и на их Родине то без надобности.

ВБ

Виктор Березин

А как быть если их имамы живущие всю жизнь в России встоют на их защиту.муфтии требуют от патриарха что бы он не выступал в защиту граждан России.кто оно правоверные или откровенная мразь.по мне скажи кто твои друзья и я скажу кто ты.а у нас имамы и полиция дружат с мразотой и защищают их.так кто они.