Мы дальше играем в советский интернационализм или начинаем думать о национальных интересах и своих людях

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Владислав Владислав
Автор путает настоящих правоверных с откровенной МРАЗЬЮ, прикрывающейся именем Его. Такое быдло мигрантское малограмотное надо гнать в шею. Они и на их Родине то без надобности.
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47 мин.
ВБ
Виктор Березин
А как быть если их имамы живущие всю жизнь в России встоют на их защиту.муфтии требуют от патриарха что бы он не выступал в защиту граждан России.кто оно правоверные или откровенная мразь.по мне скажи кто твои друзья и я скажу кто ты.а у нас имамы и полиция дружат с мразотой и защищают их.так кто они.
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19 мин.
Валентина Э
А что, она в парандже должна ходить? Обычная одежда молодой девушки, сейчас так  молодежь одевается. И они у себя дома, а не в их мусульманской стране.
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48 сек.

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