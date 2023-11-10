Вести.UZ Не пора ли завязывать с советской "дружбой народов" В магаданском поселке Ола задержали 37-летнего узбека-таксиста.
Мы дальше играем в советский интернационализм или начинаем думать о национальных интересах и своих людях
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Автор путает настоящих правоверных с откровенной МРАЗЬЮ, прикрывающейся именем Его. Такое быдло мигрантское малограмотное надо гнать в шею. Они и на их Родине то без надобности.
Ответить
47 мин.
ВБ
Виктор Березин
А как быть если их имамы живущие всю жизнь в России встоют на их защиту.муфтии требуют от патриарха что бы он не выступал в защиту граждан России.кто оно правоверные или откровенная мразь.по мне скажи кто твои друзья и я скажу кто ты.а у нас имамы и полиция дружат с мразотой и защищают их.так кто они.
Ответить
19 мин.
Валентина Э
А что, она в парандже должна ходить? Обычная одежда молодой девушки, сейчас так молодежь одевается. И они у себя дома, а не в их мусульманской стране.
Ответить
48 сек.
Свежие комментарии