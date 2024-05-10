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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Канарейкин: «Хорошо бы, чтобы «Россия 25» действительно включала в себя игроков до 25 лет. В предыдущих сериях вызывали хоккеистов, которым за 30»

Команда Романа Ротенберга проводит серию матчей в рамках Лига Ставок Большого тура. Ранее главный тренер подчеркивал, что сборная не ограничивает себя игроками младше 25 лет.

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