ГУ МВД по Пермскому краю: в ДТП погиб человек и ранены пассажиры

В Пермском крае произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. Водитель автомобиля погиб, несколько пассажиров автобуса получили травмы.
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