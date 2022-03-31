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Инвестор из США Таунсэнд отметил выдержку рубля после санкционного удара

Инвестор из США Таунсэнд отметил выдержку рубля после санкционного удара

Российская национальная валюта оправилась после давления Запада. Известный инвестор из Соединенных Штатов Америки Адам Таунсэнд в четверг, 31 марта, заявил, что рубль «отыграл весь санкционный удар» от введённых ограничений.

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