Инвестор из США Таунсэнд отметил выдержку рубля после санкционного удара

Российская национальная валюта оправилась после давления Запада. Известный инвестор из Соединенных Штатов Америки Адам Таунсэнд в четверг, 31 марта, заявил, что рубль «отыграл весь санкционный удар» от введённых ограничений.
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