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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье возбуждено уголовное дело в отношении участников сообщества, организовавших канал поставки наркотиков из-за рубежа

Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО, ГУНК МВД России, УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю, УФСБ России по Ставропольскому краю в августе 2023 года проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий в субъектах Северо-Кавказского федерального округа, направленный на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств и каналов их поставки в регион из-за рубежа.

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