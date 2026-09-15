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Депутат Чаплин назвал семейную ипотеку самой востребованной льготной программой

Депутат Чаплин назвал семейную ипотеку самой востребованной льготной программой

Россиянам доступны сразу несколько программ господдержки для покупки жилья — от семейной ипотеки под 6% до дальневосточной и арктической со ставкой до 2%.

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