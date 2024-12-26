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Быт военных в Мангистау проверил заместитель министра обороны

Быт военных в Мангистау проверил заместитель министра обороны

Заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Каныш Абубакиров совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, где встретился с руководством области и проинспектировал ряд военных объектов.

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