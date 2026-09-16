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Лёд тронулся: как пивной склад превратили в лофт, винный бар и фестиваль

Лёд тронулся: как пивной склад превратили в лофт, винный бар и фестиваль

ЛОФТ1890 находится в историческом здании в центре Волгограда, которое отреставрировали в 2013–2016 годах.

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