Лёд тронулся: как пивной склад превратили в лофт, винный бар и фестиваль

ЛОФТ1890 находится в историческом здании в центре Волгограда, которое отреставрировали в 2013–2016 годах.
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