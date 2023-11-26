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Добрый Мир

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Удивительное рядом: Россия взялась за разморозку проекта незамерзающего морского порта на Севморпути. И это только часть мегапроекта 10 апреля

Удивительное рядом: Россия взялась за разморозку проекта незамерзающего морского порта на Севморпути. И это только часть мегапроекта 10 апреля

21K прочитали Целого века оказалось мало, чтобы построить незамерзающий морской порт на Баренцевом море.

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