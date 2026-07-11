Парламентская газета Игорь Самохвалов/«Парламентская газета» Сколько получают курьеры в Москве и почему спрос на них не падает? Какой процент нелегальных мигрантов покинул страну? Что стоит за понятием «русский народ» и как возрождаются народные дружины? Об этом нашему изданию рассказал эксперт в области миграционной политики, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
Кирилл Кабанов: Это миф, что экономика рухнет без мигрантов
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Как то "интересно" или "оригинально" "наши писатели" озвучивают ситуации. Крутят вокруг да около, а ещё читателей вводят в заблуждение не называя вещи своими именами. Воры и русофобы
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4 н.
Александр _
Не надо быть ни экономистом, ни политиком, чтобы понимать, что мигранты не помогают нам с рабочими местами, а заставляют создавать новые и новые для обслуживания мигрантов и их семей.
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4 н.
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