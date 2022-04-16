Сотрудники МЧС России провели товарищеский матч по хоккею в честь Дня советской пожарной охраны

Сотрудники МЧС России провели товарищеский матч по хоккею в честь Дня советской пожарной охраны

В Подмосковье состоялся товарищеский матч по хоккею с участием сотрудников МЧС России. На ледовой арене встретились сборные команды Главного управления МЧС России по Московской области и Специального управления № 20 ФПС МЧС России.

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