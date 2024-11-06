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Царьград

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В Дагестане после взрыва беспилотника пострадала 16-летняя девушка

В Дагестане после взрыва беспилотника пострадала 16-летняя девушка

Школьница находилась неподалёку от взорвавшегося дрона.В Каспийске (Дагестан) после атаки дронов пострадала 16-летняя девушка.

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