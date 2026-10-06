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Аргументы и Факты

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Стало известно, как жильцы могут проконтролировать работу УК

Стало известно, как жильцы могут проконтролировать работу УК

Если собственники не контролируют содержание дома, управляющая компания может закрывать заявки без выполнения работ и включать спорные расходы в отчет.

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