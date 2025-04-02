Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отправится на встречу в Вашингтон

Председатель РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений.
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