Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отправится на встречу в Вашингтон

Председатель РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений.