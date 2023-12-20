Politiki.net Эти русские снова за свое: "новая волна отключений военных спутников Североатлантического альянса с головой накрыла НАТОвских стратегов.
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на озабоченность Вашингтона: «Понадобится, отключим всю Америку»
Комментарии
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Анатолий Страшко
Лариса, а можете просветить нас. Я понимаю-Соловьёв Швондер, а Вы кто? Кассандра, баба Вонга, мадам Ванг? (умышленно исказил, чтобы никто не догадался!!)
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Михалёв, а Вы вспомните , что Аристович обещал. Соловьёву до него ой как далеко. Да и не врал Соловьёв. Это действительно так. Вы и сами это знаете. Соловьёв говорил о том , что мы ядерная держава. Михалёв, а Вы сами кто? Ну, не сторонник Соловьёва, это точно. Вы правдолюб, гигант мысли, просто бандеровец. Кто Вы?
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Слышь, Страшко, мы сейчас не АрЕстовича обсуждаем, хотя согласен с тобой, оба одного поля ягоды.
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2 час.
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