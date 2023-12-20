Телеведущий Владимир Соловьев ответил на озабоченность Вашингтона: «Понадобится, отключим всю Америку»

АС

Анатолий Страшко

Михалёв, а Вы вспомните , что Аристович обещал. Соловьёву до него ой как далеко. Да и не врал Соловьёв. Это действительно так. Вы и сами это знаете. Соловьёв говорил о том , что мы ядерная держава. Михалёв, а Вы сами кто? Ну, не сторонник Соловьёва, это точно. Вы правдолюб, гигант мысли, просто бандеровец. Кто Вы?