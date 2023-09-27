Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сатановский...О вине России перед Арменией

Сатановский...О вине России перед Арменией

…И ещё немного об Армении, Азербайджане, Турции, Соединённых Штатах Америки, Евросоюзе и России, с точки зрения пожившего своё и немало за это время повидавшего пожилого русского еврея, которым автор был и остаётся, воспитанного в Советском Союзе, неплохо ориентирующегося в том, как этот мир устроен и не слишком интересующегося тем, что про него подумают, скажут и напишут.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Ничего скоро армяне будут радостно ходить с радужными флагами по родному Еревану. Кто о чём мечтал тот то и получает.
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14 час.

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