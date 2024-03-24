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32+7+9 Девина Букера привели «Финикс» к победе над «Сан-Антонио»

32+7+9 Девина Букера привели «Финикс» к победе над «Сан-Антонио»

Лучшим в составе «Финикса» стал Девин Букер. В его активе 32 очка, 7 подборов и 9 передач при 14 из 24 с игры и 3 из 7 трехочковых.

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