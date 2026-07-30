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Кулинария>"Яичный коблер - восхитительный завтрак для всей семьи"!

Кулинария>"Яичный коблер - восхитительный завтрак для всей семьи"!

"Яичный коблер - восхитительный завтрак для всей семьи" Ингредиенты: ●1 нарезной белый батон, ● 4 яйца, ● 3 помидора, ● 0,5 кг ветчины, ● 150 г сыра, ● 100 г сливочного масла, ● 150 мл молока, ● соль, перец, мускатный орех по вкусу.

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