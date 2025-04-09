У людей с какой группой крови чаще повышен холестерин, рассказала генетик Колесникова

Группа крови — не просто буковки. Генетик объясняет, как она влияет на наше здоровье. Например, обладатели какой группы крови чаще страдают от высокого холестерина, болезней сердца и когнитивных расстройств.
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