В Иванове в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, члены Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Елена Лебединская, Марина Римская и Ольга Кузьмина посетили Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.
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