В Иванове в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг», направленной на укрепление доверия между гражданами и органами внутренних дел, члены Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Елена Лебединская, Марина Римская и Ольга Кузьмина посетили Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.