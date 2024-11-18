Еще одна победа ПВО: 26 украинских беспилотников сбиты над Брянщиной

В небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил гглава региона Александр Богомаз 18 ноября в своем Telegram-канале.
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