Этот хлеб хорош именно технологией: буханка надрезается почти до основания, после первой выпечки заполняется чесночным маслом и сыром, а затем допекается коротко и горячо.
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