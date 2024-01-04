Сюрпризы погоды: когда потеплеет в Москве

Суровые морозы пришли в Москву и Подмосковье. Температура воздуха за окном дошла до почти минус 25 градусов! Когда в столице потеплеет? Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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