Российские военнослужащие отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, нанесено поражение украинским бригадам в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).
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