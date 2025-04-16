В Смоленской области закроют мост через реку Днепр

Федеральное казённое учреждение назвало смоленским автомобилистам причину таких мер По мосту через Днепр на части межрегиональной трассы в Смоленском районе Смоленской области с 10 мая этого года запретят проезд для всех видов транспорта.
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