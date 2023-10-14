Всемирный день борьбы с раком груди проводится 15 октября

Ежегодно 15 октября по всему миру отмечают Международный день борьбы с раком молочной железы. Он был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1993 году с целью привлечения внимания общества к проблемам, вызываемым онкологическими заболеваниями молочных желез, а также повышения информированности людей об их предупреждении, своевременном выявлении и лечении.