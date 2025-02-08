Шольц выразил желание финансировать ВСУ после конфликта и осудил Трампа за желание заполучить природные ресурсы Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в интервью редакционному объединению RND, что дискуссии об отправке на Украину миротворческого контингента и возможном участии в нем ФРГ являются преждевременными и неуместными.
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