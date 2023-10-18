Какой сегодня праздник: 18 октября – День галстука

Ежегодно 18 октября отмечается День галстука (Necktie Day). Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.
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