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МИД Южной Кореи вызвал японского дипломата из-за спорных островов

МИД Южной Кореи вызвал японского дипломата из-за спорных островов

Министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник вызвало японского дипломата, чтобы опротестовать утверждение, содержащееся в «Синей книге дипломатии» - официальном ежегодном докладе о внешней политике Японии, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News.

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