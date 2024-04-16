МИД Южной Кореи вызвал японского дипломата из-за спорных островов

Министерство иностранных дел Южной Кореи во вторник вызвало японского дипломата, чтобы опротестовать утверждение, содержащееся в «Синей книге дипломатии» - официальном ежегодном докладе о внешней политике Японии, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap News.
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