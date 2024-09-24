(этот лохматый муд., прошу прощения, придурок смеет предлагать такое России которая может стереть с лица земли Бриташку минут за 10, ну не дурак ли он?) Президент РФ Владимир Путин должен понять, что у России есть светлое будущее, заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.