Эксперт оценила влияние роста ставок по ипотеке на спрос на рынке недвижимости

Существующий уровень ставок по ипотечным кредитам в России значительно охладит спрос на рынке жилой недвижимости, но при этом также спровоцирует рост доли квартир с высоким уровнем дисконта в продаже, считает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
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