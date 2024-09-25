Эксперт оценила влияние роста ставок по ипотеке на спрос на рынке недвижимости

Существующий уровень ставок по ипотечным кредитам в России значительно охладит спрос на рынке жилой недвижимости, но при этом также спровоцирует рост доли квартир с высоким уровнем дисконта в продаже, считает заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.